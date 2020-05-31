شراء غرفة نوم من بنتلي سيكلفك 150 ألف ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – شهد عام 2013 عودة بنتلي ديزاينز للأثاث إلى الصورة مرة أخرى عن طريق إعادة فتح خط إنتاج الأثاث ” Home”، إلا أنها قررت هذا العام أن تعيد اكتشاف نفسها من خلال طرح مجموعة متميزة من قطع الأثاث الفخمة.

بالطبع لن تكون الأسعار رخيصة، حيث سيكلفك الحصول على أريكة “Newent Sofa” حوالي 14,710 دولار (55,250 ريال)، بينما يبلغ سعر “Newent Armchair” حوالي 9,040 دولار ( 33,950 ريال)، أما القطعة الاهم وهي السرير فيبلغ سعر “Newent Bed” حوالي 11,950 دولار (44,900 ريال).

وللحصول على غرفة نوم كاملة من بنتلي فإن الأمر سيكلفك قرابة الـ 40,000 دولار (150,000 ريال) هذا بجانب الضرائب بالطبع، أي أن سعرها سيصبح مقارب لسعر بي ام دبليو الفئة الثالثة وكاديلاك CT4-V.

وتدعي بنتلي أن الأثاث يمكن تخصيصه ليلائم الذوق الشخصي للعميل، مع العديد من الخيارات المتاحة،ويتعاون فريق تصميم الشركة مع بنتلي Home لإضفاء الحيوية على هذه القطع، والتي يتم تصنيعها يدويًا في إيطاليا من قبل فنيين ذوي مهارات عالية.

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