الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوفاق لتأجير السيارات، مستعدون لخدمتكم.. أنت مستعد للسفر بسياراتنا جاهزة ومعقمة وعروضنا لأجلك ولأجل أقصى مراحل الراحة والامان.
مميزات العرض:
- 300 كم يومي +كم عضويتك مجاناً.
- خصم 50% على كم الاضافي.
- خصم 15% عند الدفع الالكتروني.
- شحن مجاني بين المناطق.
الشروط والأحكام:
- العرض لفترة محدودة من 1 يونيو وحتى 15 يونيو 2020.
صورة العرض:
للتوجه إلى موقع الوفاق لتأجير السيارات: اضغط هنا
رقم الحجز: 920002909
تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور
كانت هذه تفاصيل خبر عرض خاص من الوفاق لتأجير السيارات لفترة محدودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.