استمرار توقف الرحلات الدولية على جسر الملك فهد حتى إشعار آخر

الخليج ٣٦٥ نت – بيّنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أنه يتم حالياً مواصلة إصلاحات الجسر، والتي تشمل عمليات إعادة السفلتة وتدعيم البنية التحتية، وذلك وفقاً لما نقله مراسل قناة “الإخبارية”.

كما أعلنت المؤسسة عن استمرار توقف الرحلات الدولية على الجسر باستثناء شاحنات نقل البضائع وتواصل المنطقة الشرقية إجراءات التعقيم، وإلى الآن لم يتم تحديد موعد لفتح المنفذ.

كما رصد المراسل إزدحام مروري بمنطقة الدمام خاصة أمام مطاعم الوجبات السريعة على الرغم من التحذيرات وجهود الدولة تجاه الحد من التجمعات لمنع تفشي فيروس كورونا بالبلاد، الوضع نفسه في باقي أحياء المملكة بعد القرار السامي برفع منع التجول الكامل وتطبيق المنع الجزئي.