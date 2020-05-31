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أسعار سيارات هيونداي في السعودية قبل وبعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

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كريم أبو الهوى 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – نلقي نظرة معاً على متوسط أسعار سيارات هيونداي في السوق السعودي قبل وبعد زيادة ضريبة قيمة المضافة من 5% إلى 15% التي ستطبق في 1 يوليو لمعرفة تأثيرها.

هيونداي اكسنت

IMG_9133.jpg

قبل: 52,500 ريال

بعد: 57,350 ريال

هيونداي النترا

قبل: 64,500 ريال

بعد: 70,465 ريال

هيونداي سوناتا

IMG_8781-scaled.jpg

قبل: 87,600

بعد: 95,700

هيونداي ازيرا

قبل: 110,000 ريال

بعد: 120,175 ريال

هيونداي فيلوستر

قبل: 97,000 ريال

بعد: 106,700 ريال

هيونداي باليسيد 

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قبل: 135,430 ريال

بعد: 147,960 ريال

هيونداي سنتافي 

قبل: 101,000 ريال

بعد: 110,340 ريال

هيونداي توسان

IMG_8846-scaled.jpg

قبل: 80,000 ريال

بعد: 87,400 ريال

هيونداي كونا

قبل: 71,000 ريال

بعد: 77,570 ريال

هيونداي كريتا

قبل: 62,650 ريال

بعد: 68,445 ريال

هيونداي H1

قبل: 91,900 ريال

بعد: 100,400 ريال

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