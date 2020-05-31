أسعار سيارات هيونداي في السعودية قبل وبعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

الخليج ٣٦٥ نت – نلقي نظرة معاً على متوسط أسعار سيارات هيونداي في السوق السعودي قبل وبعد زيادة ضريبة قيمة المضافة من 5% إلى 15% التي ستطبق في 1 يوليو لمعرفة تأثيرها. هيونداي اكسنت قبل: 52,500 ريال بعد: 57,350 ريال هيونداي النترا قبل: 64,500 ريال بعد: 70,465 ريال هيونداي سوناتا قبل: 87,600 بعد: 95,700 هيونداي ازيرا قبل: 110,000 ريال بعد: 120,175 ريال هيونداي فيلوستر قبل: 97,000 ريال بعد: 106,700 ريال هيونداي باليسيد Advertisements قبل: 135,430 ريال بعد: 147,960 ريال هيونداي سنتافي قبل: 101,000 ريال بعد: 110,340 ريال هيونداي توسان قبل: 80,000 ريال بعد: 87,400 ريال هيونداي كونا قبل: 71,000 ريال بعد: 77,570 ريال هيونداي كريتا قبل: 62,650 ريال بعد: 68,445 ريال هيونداي H1 قبل: 91,900 ريال بعد: 100,400 ريال

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