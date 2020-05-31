أسعار سيارات هيونداي في السعودية قبل وبعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

الخليج ٣٦٥ نت – نلقي نظرة معاً على متوسط أسعار سيارات هيونداي في السوق السعودي قبل وبعد زيادة ضريبة قيمة المضافة من 5% إلى 15% التي ستطبق في 1 يوليو لمعرفة تأثيرها.
هيونداي اكسنت
قبل: 52,500 ريال
بعد: 57,350 ريال
هيونداي النترا
قبل: 64,500 ريال
بعد: 70,465 ريال
هيونداي سوناتا
قبل: 87,600
بعد: 95,700
هيونداي ازيرا
قبل: 110,000 ريال
بعد: 120,175 ريال
هيونداي فيلوستر
قبل: 97,000 ريال
بعد: 106,700 ريال
هيونداي باليسيد
قبل: 135,430 ريال
بعد: 147,960 ريال
هيونداي سنتافي
قبل: 101,000 ريال
بعد: 110,340 ريال
هيونداي توسان
قبل: 80,000 ريال
بعد: 87,400 ريال
هيونداي كونا
قبل: 71,000 ريال
بعد: 77,570 ريال
هيونداي كريتا
قبل: 62,650 ريال
بعد: 68,445 ريال
هيونداي H1
قبل: 91,900 ريال
بعد: 100,400 ريال
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