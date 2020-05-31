طريقة طلب خدمات كيا في السعودية عبر الإنترنت

الخليج ٣٦٥ نت – في إطار سعيها لتقديم أفضل خدمة لعملائها، وحرصاُ منها على السلامة العامة في ظل تفشي فيروس كورونا، أتاحت شركة كيا الجبر -الوكيل الحصري لسيارات كيا في السعودية- لعملائها إمكانية حجز خدمات كيا عبر الإنترنت، ونستعرض فيما يلي خطوات الحجز: 1- تحديد السيارة

تدخل الموقع من خلال الرابط

تختار سيارتك

2- مركز الخدمة Advertisements



فقط قم باختيار أقرب مركز خدمة لك 3- معلوماتك الشخصية

قم بإدخال معلوماتك الشخصية والتي تتضمن:

اللقب

الاسم

اسم العائلة

رقم الجوال

البريد الإلكتروني

المدينة

نوع الخدمة المطلوبة

لذا إجمالاً، فأنت لم تعد بحاجة إلى التوجه للوكالة، حيث أن جميع الخدمات أصبحت متوفرة عبر موقع كيا الجبر بداية من شراء السيارة الجديدة وصولاً إلى خدمات ما بعد البيع.

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