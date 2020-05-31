بدء فحص كورونا للمواطنين والمقيمين داخل السيارات عبر 12 مسار في مكة

الخليج ٣٦٥ نت – كلّفت وزارة الصحة السعودية 30 ممارساً صحيّاً لتنفيذ فحوصات موسعة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في مكة المكرمة، وفحص المواطنين داخل سياراتهم دون حاجة للنزول.

حيث أكدت الوزارة أنه سيتم فحص المواطنين والمقيمين داخل السيارات عبر 12 مسار دون الحاجة للنزول منها، وذلك بعد حجز مواعيد لعمل العينات عبر التطبيق الإلكتروني “صحتي”.

وأشارت الوزارة إلى أن المـركز يستوعب أكثر من ألف فحص يوميـاً.