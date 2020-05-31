كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. طرح لادا لارجوس 2020 العائلية الجديدة في مصر (اعرف أسعارها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مجموعة الأمل للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة Lada الروسية و BYD الصينية في مصر، عن طرح السيارة لادا لارجوس 2020 العائلية الجديدة في السوق المحلي.

وأوضح الوكيل المحلي أن لارجوس الجديدة التي تعد أحدث سيارة بالسوق المصري، تتوفر لعملاء العلامة الروسية بثلاث فئات من التجهيزات والاستخدامات وهي "5 مقاعد - 7 مقاعد - فان".

وتقدم السيارة الجديدة بأبعاد تتيح إمكانية استخدامها من قبل العائلات الكبيرة وكذا استخدامها كسيارة تجارية، إذ يبلغ طولها 4171 مم وعرضها 1810 مم وارتفاعها 1645 مم وخلوص أرضي 170 مم ويتقلص إلى 145 مم مع أقصى حمل مسموح، ويصل سعة الحيز الخلفي "الشنطة" عند طي المقاعد إلى 2350 لترًا مكعبًا، فضلًا عن أقطاب تحميل بالسقف بحمولة 80 كجم.

وصممت الشركة الروسية مقصورة سيارتها الجديدة بأسلوب عملي، حيث يمكن تحويلها من سيارة ركاب ذات 5 أو 7 مقاعد إلى شاحنة من مقعدين، كما يمكن إزالة الصف الثالث من المقاعد (بدون استخدام أداة) وتركها في المنزل.

تستخدم لادا منصة B0 التي بنيت عليها لارجوس نفسها في جميع أنحاء العالم، يتم تصنيع السيارة بالكامل باستخدام تقنية RENAULT-NISSAN Alliance.

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تعتمد السيارة بفئاتها المختلفة على سواعد محرك قوي مكون من 8 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 87 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

وتمتلك السيارة مجموعة من مواصفات الأمان والسلامة القياسية، أبرزها وسائد هوائية للسائق، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، ونظام BAS للطوارئ، ونظام EBD لتوزيع طاقة الفرامل إلكترونيًا، بالإضافة إلى نظام التحذير GLONASS ونظام تثبيت مقعد الطفل ISOFIX.

وأكدت الشركة أن التصميم الأساسي للسيارة الذي تم إنشاؤه في الأصل لأوروبا الشرقية، تم تكييفه ليتناسب مع مصر، حيث تم تعزيز نظام التعليق والفرامل، فضلًا عن أن تمتع لارجوس بمعايرة تحكم في المحرك الأصلي تجعل السيارة تتكيف تمامًا مع البنزين في مصر.

وتوفر الشركة لسائق وركاب لارجوس عدد من وسائل الراحة والرفاهية، منها تكييف AC ونظام تدفئة للمقاعد الأمامية "يتوفر بالفئة الأعلى" ونظام توجيه هيدروليكي ونوافذ كهربائية أمامية وزجاج مظلل وقفل مركزي، بالإضافة إلى نظام صوتي مكون من مشغل CD و4 سماعات ستريو.

ووفقًا للمعلن من قبل الوكيل المحلي، تبدأ أسعار لادا لارجوس الجديدة 200 ألف جنيه للفئة فان، و225 ألف جنيه للفئة KS خماسية المقاعد، و235 ألف جنيه للفئة RS سباعية المقاعد.​