قطر تسجل حالتي وفاة و1,648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأحد، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 38 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 1648 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 56910 حالات.
وأشارت إلى تسجيل 4451 حالة شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 30290 حالة.
ولفت البيان إلى فحص 4081 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 222069.
وشددت الوزارة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.
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