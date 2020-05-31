أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 31 مايو 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد، وبلغ سعر الذهب "عيار 24" في الأسواق نحو 208.90 ريال (55.62 دولار)، بينما بلغ عيار 21 نحو 182.79 ريال (48.67 دولار).



وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 156.68 ريال (41.71 دولار)، بينما سجل عيار 14 نحو 121.86 ريال (32.44 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب في السوق السعودي 6 آلاف و497 ريالا (1730 دولارا)، فيما سجل الجنيه الذهب عيار 21 نحو 1462 ريالا (389.33 دولار).

وعالميا، ارتفع الذهب بعد تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين وهو ما فاقم من بطء تعافي الاقتصاد العالمي المترنح بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وصعد المعدن الأصفر إلى 1734.60 دولار للأوقية (الأونصة) وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 1750.20 دولار للأوقية.

وعاد الشقاق الأمريكي الصيني للسطح مجددا على خلفية منشأ فيروس كورونا وازداد تصاعدا بعد مقترح صيني لفرض تشريعات أمنية على هونج كونج.

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وفاقم التوتر المخاوف من بطء تعافي الاقتصاد العالمي، مما يضغط على أسواق الأسهم، لكنه يدعم الدولار الأمريكي الذي يعتبر أيضا ملاذا آمنا.

ومما زاد من المتاعب الاقتصادية، قلصت بكين هدفها السنوي للنمو للمرة الأولى.

وتوقع بنك سيتي ريسيرش أن ترتفع أسعار الذهب على المدى المتوسط وقد تتجاوز 2000 دولار للأوقية (الأونصة) في عام 2021، بدعم من خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي الطلب على الملاذ الآمن.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ 12 مايو/أيار الجاري إن "أسعار الفائدة والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي محركان رئيسيان للنظرة المستقبلية لصعود سوق الذهب وستظلان داعما هيكليا على المدى المتوسط".

وعزا الارتفاع الكبير في أسعار المعدن الأصفر إلى إجراءات التحفيز الضخمة من جانب بنوك مركزية في أنحاء العالم وخفضها أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا.

وارتفع الذهب لأعلى مستوياته في أكثر من 7 أعوام في منتصف أبريل/نيسان الماضي، كما حقق زيادة بنسبة 12% منذ بداية العام.