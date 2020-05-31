بتقنية الدفع الهجين وقمرة رقمية.. بي إم دبليو تحدث الفئتين 5 و6

أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية لتصنيع السيارات عن تجديد سيارات الفئة الخامسة الصالون والكومبي Touring، والسادسة الجران توريزمو من خلال بعض الرتوش التصميمية والتجهيز بمحركات مدعمة بتقنية 48 فولت.

وتأتي الموديلات الجديدة أيضا بتوسعات في التجهيزات، وأنظمة مساعدة جديدة، ووظائف جديدة بنظام الملتيميديا، مع نظام ملاحة يعتمد على الحوسبة السحابية، وقمرة رقمية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية الأحد.

ومن التحديثات، التي تطرأ على تقنيات السيارة، الاعتماد على تقنية الدفع الهجين المعتدل 48 فولت، والتي تستند عليها جميع المحركات خماسية وسداسية الأسطوانات.



وتتألف هذه التقنية من محرك كهربائي بقوة 8 كيلووات/11 حصان مع بطارية ليثيوم أيون. وتهدف هذه التقنية الحديثة إلى تعزيز حالة التسارع والمساعدة على الحد من استهلاك الوقود بفضل نظام استرداد طاقة الكبح.

وتتوفر للسيارات الجديدة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 135 كيلووات/184 حصان إلى 390 كيلووات/530 حصان.

وتتوفر السيارة الصالون بنسخ الدفع الهجين Plug-in المعتمدة على محركات بنزين بقوة 215 كيلووات/292 حصان و290 كيلووات/394 حصان. وتصل هذه النسخ إلى مدى السير 62 كلم.

وذكرت الشركة الألمانية أن نسخ الدفع الهجين تصل إلى معدل استهلاك 1.9 لتر/100 كلم، بينما يتراوح معدل استهلاك النسخ العادية بين 4.1 لتر ديزل 9.7 لتر بنزين/100 كلم.

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ويبدأ سعر السيارة الصالون الجديدة من 49 ألف و100 يورو، بينما يبدأ سعر الموديل الكومبي Touring من 51 ألف و300 يورو، أما الجران توريزمو من الفئة السادسة فيبدأ سعرها من 62 ألف و 800 يورو.

ومطلع شهر مايو/أيار الجاري، خفضت الشركة الألمانية لصناعة السيارات توقعاتها بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت الشركة أن تحقيق أهدافها يتطلب تقليص عدد عامليها بشكل طفيف مقارنة بعددهم في العام الماضي.

وأضافت الشركة أنها ستستفيد من التذبذب في الوظائف الشاغرة لدفع إعادة هيكلة العاملين قدما، ولم تفصح الشركة مبدئيا عن عدد العاملين الذين سيروحون ضحايا لسياسة التقشف الصارمة.

كان عدد العاملين لدى بي إم دبليو قد بلغ نحو 134 ألف شخص بحلول نهاية 2019، وفقا لإحصاء قديم، وقد وصل العدد بعد التعديل إلى نحو 126 ألف شخص، وكانت خطط رئيس الشركة أوليفر تسيبزه تقضي حتى الآن بالإبقاء على هذا العدد خلال العام الجاري.

وكانت توقعات بي إم دبليو في منتصف مارس/آذار الماضي تشير إلى أن وقف الإنتاج بسبب انتشار فيروس كورونا سيستمر 4 أسابيع، لكنه استمر إلى قرابة 6 أسابيع، كما أن وتيرة الإنتاج لم تستعد طاقتها الكاملة على الفور في مصانع الشركة في أوروبا وجنوب أفريقيا وأمريكا الشمالية، فضلا عن التشكك فيما إذا كان العملاء سيقبلون من فورهم على شراء السيارات كما كان الحال قبل الأزمة، أم لا.

ويسعى اتحاد شركات صناعة السيارات الألمانية حاليا إلى دفع الحكومة الألمانية إلى تقديم حافز جديد لشراء السيارات من أجل دعم القطاع المهم بالنسبة لألمانيا.