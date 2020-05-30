وكيل لادا في مصر يطرح "لارجوس" العائلية.. تعرّف على الأسعار والمواصفات

طرحت مجموعة الأمل للتجارة، وكيل علامة لادا الروسية في مصر، السيارة لادا لارجوس العائلية الجديدة في السوق المحلية، بثلاث فئات من التجهيزات والاستخدامات وهي "5 مقاعد - 7 مقاعد - فان".

تقدم السيارة الجديدة بأبعاد تتيح إمكان استخدامها من العائلات الكبيرة وكذا استخدامها كسيارة تجارية، إذ يبلغ طولها 4171 مم وعرضها 1810 مم وارتفاعها 1645 مم وخلوص أرضي 170 مم ويتقلص إلى 145 مم مع أقصى حمل مسموح، ويصل سعة الحيز الخلفي "الشنطة" عند طي المقاعد إلى 2350 لترًا مكعبًا، فضلًا عن أقطاب تحميل بالسقف بحمولة 80 كجم.

صممت الشركة الروسية مقصورة سيارتها الجديدة بأسلوب عملي، حيث يمكن تحويلها من سيارة

ركاب ذات 5 أو 7 مقاعد إلى شاحنة من مقعدين، كما يمكن إزالة الصف الثالث من المقاعد (بدون استخدام أداة) وتركها في المنزل.

تستخدم لادا منصة B0 التي بنيت عليها لارجوس نفسها في جميع أنحاء العالم، يتم تصنيع السيارة بالكامل باستخدام تقنية RENAULT-NISSAN Alliance.

تعتمد السيارة بفئاتها المختلفة على سواعد محرك قوي مكون من 8 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 87 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

تمتلك السيارة مجموعة من مواصفات الأمان والسلامة القياسية، أبرزها وسائد هوائية للسائق، ونظام فرامل ABS المانع

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للانغلاق، ونظام BAS للطوارئ، ونظام EBD لتوزيع طاقة الفرامل إلكترونيًا، بالإضافة إلى نظام التحذير GLONASS ونظام تثبيت مقعد الطفل ISOFIX.

أكدت الشركة أن التصميم الأساسي للسيارة الذي تم إنشاؤه في الأصل لأوروبا الشرقية، تم تكييفه ليتناسب مع مصر، حيث تم تعزيز نظام التعليق والفرامل، فضلًا عن أن تمتع لارجوس بمعايرة تحكم في المحرك الأصلي تجعل السيارة تتكيف تمامًا مع البنزين في مصر.

توفر الشركة لسائق وركاب لارجوس عدد من وسائل الراحة والرفاهية، منها تكييف AC ونظام تدفئة للمقاعد الأمامية "يتوفر بالفئة الأعلى" ونظام توجيه هيدروليكي ونوافذ كهربائية أمامية وزجاج مظلل وقفل مركزي، بالإضافة إلى نظام صوتي مكون من مشغل CD و4 سماعات ستريو.

تبدأ أسعار لادا لارجوس الجديدة من 200 ألف جنيه للفئة فان، و225 ألف جنيه للفئة KS خماسية المقاعد، و235 ألف جنيه للفئة RS سباعية المقاعد.​