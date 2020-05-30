“رسمياً” فورد موستنج ماخ 1 ستعود كموديل 2021

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت فورد عن عودة الاسم الأيقوني ماخ 1 كموديل 2021، والتي ستستمد قوتها من محرك V8 سعة 5 لتر بتنفس طبيعي ليملأ الفجوة بين موستنج جي تي مع حزمة بيرفورمانس 2، وسيارة شيلبي GT350 عالية الأداء.
لا تزال فورد تحتفظ بتفاصيل ماخ 1، لكنها تقول أنها ستكون أفضل سيارة أداء سعة 5.0 لتر في تشكيلتها، كما كشفت عن صور تشويقية تظهر نموذجاً أولياً شبه مموه مع وجود بعض الأدلة على ما يمكن توقعه في السيارة القادمة، حيث يمكننا أن نرى مصد عدواني ومنافذ هواء دائرية (أو ثقوب مصابيح الضباب) في الشبك الأمامي.
يبدو أن هذه العناصر التصميمية تعتبر تكريم لسيارة ماخ 1 الأصلية من العام 1969، وتتميز كلتا الشبكتين العلوية والسفلية بنمط قرص العسل الذي نعرفه جميعاً على أنه طريقة صانعي السيارات للإشارة إلى وجود المزيد من القوة، في حين أنه من الخلف، تبدو السيارة أكثر إثارة، حيث حصلت على جناح كبير وعوادم ضخمة رباعية مستديرة يحيط بها ناشر منحوت في ممتص الصدمات الخلفي ذو المظهر الحاد.
في حين تكشف الصورة المقربة عن أقراص مكابح حمراء كبيرة بريمبو والتي توجد خلف جنوط سوداء قياس 19 بوصة ملفوفة بإطارات عالية الأداء 305/30 ZR19 ميشلان بايلوت سبورت 2، أما فيما يخص أرقام القوة فإن محرك الـ V8 سعة 5.0 لترات ذو التنفس طبيعي يولد حوالي 500 حصان، وفي الختام، لا يمكننا الانتظار لسماع المزيد من فورد عن السيارة الجديدة.
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