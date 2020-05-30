كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على أسعار ومواصفات أوبل أسترا موديل 2020 في السوق المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أسعار أوبل أسترا سيدان العائلية خلال شهر مايو الجاري تراجعًا بقيمة 20 ألف جنيه، ذلك مقارنةً بأسعارها في أبريل الماضي.

وتقدم شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامات شيفروليه الأمريكية وإم جي الصينية وأوبل الألمانية، "أوبل أسترا" موديل 2020 بفئة واحدة بسعر 299.990 جنيه.

واستطاعت سيارة أوبل أن تلتحق بقائمة أكثر 10 سيارات مبيعًا بالسوق المصري خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي مبيعاتها بحسب بيانات "أميك" 1.229 سيارة.

وتتوفر السيارة في السوق المحلي بمحرك تربو رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر بقوة 140 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

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وبفضل محركها تتمكن "أسترا" أن تنطلق من الثبات بسرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 10.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 207 كيلو مترات في الساعة، وتستهلك في المتوسط 6.2 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر.

تقف أوبل أسترا الألمانية على عجلات رياضية قياس 16 بوصة، وزينت السيارة بحليات جانبية وأمامية من الكروم، ويبلغ مساحة تخزينها الخلفية -الشنطة- 460 لترًا.

وزودت مقصورة السيارة بعدد من الكماليات المميزة أبرزها شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات، وتكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج التوزيع، ومدخل تشغيل إسطوانات CD، ونظام التحكم من خلال عجلة القيادة، إضافة إلى خاصية التوصيل اللا سلكي -بلوتوث، خاصية التوصيل بمخارج USB - AUX، فرامل يد كهربائية، زجاج كهربائي.

أما وسائل الأمان التي تقدم بها السيارة بولندية التجميع لعملاء السوق المحلي، يأتي في مقدمها 4 وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج مانع للانزلاق، برنامج تعزيز الاتزان الإلكتروني ESP، برنامج مساعد الطرق المرتفعة HAC، مثبت للسرعة، قفل مركزي، مصابيح ضباب أمامية وخلفية.