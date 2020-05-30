5 طرازات تضع بطل "جون ويك" ضمن قائمة عشاق الدراجات النارية

عرف نجم أفلام "ماتركس" و"جون ويك" و"سبيد"، الممثل كيانو ريفز، بعشقه الكبير لقيادة الدراجات النارية، إذ يمتلك مجموعة مميزة منها لا مثيل لها في هوليوود.

ورصد موقع "هوت كار"، أبرز 5 دراجات يقتنيها النجم "كيانو ريفز" ضمن مجموعته، حيث دفعه عشقه للدراجات النارية، لتأسيس ماركة خاصة به لتصنيع وصيانة الدراجات النارية باسم Arch Motorcycles، يديريها كيانو مع شريكه "جراد هولينجر".

بدأ الموقع قائمته لأبرز الدراجات النارية التي يقتنيها كيانو، بدراجة 1973 Norton Commando 850 MK II Roadster، التي تعمل بمحرك 828 cc، ينتج قوة 58 حصانا، وتصل سرعته القصوى إلى 115 ميلا في الساعة.

ويمتلك كيانو أيضا دراجة Arch Motorcycle KRGT-1 من صنع ماركة الدراجات الخاصة به موديل 2016، والتي تعمل بمحرك 2032 cc، من فئة V-Twin.

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وضمن قائمة مقتنيات كيانو المميزة، دراجة هارلي دافيدسون Harley-Davidson Dyna Wide Glide، التي تعمل بمحرك ينتج قوة 80 حصانا، مع عزم دوران 130 نيوتن متر.

وضمت القائمة، دراجة السباقات المميزة Kawasaki ZX10 Ninja، من ماركة كوازاكي، التي ظهر بها كيانو في أكثر من مناسبة، وتعمل بمحرك ينتج قوة 197 حصانا.

وفي ختام القائمة، جاء ضمن أبرز مقتنيات "كيانو ريفز" من الدراجات النارية، دراجة 1974 BMW 750 الكلاسيكية المميزة، التي تعمل بمحرك ينتج قوة 50 حصانا، مع عزم دوران 60 نيوتن متر.



