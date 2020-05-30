Aspark Owl اليابانية أسرع سيارة كهربائية في العالم

كتب: باسل الحلواني

تصدرت السيارة اليابانية الخارقة Aspark Owl، قائمة السيارات الكهربائية الأسرع في العالم، حيث أنها تستطيع الانطلاق من صفر وحتى سرعة 60 ميل في

الساعة خلال 1.69 ثانية فقط.

Advertisements

تعتمد السيارة التي انتجتها شركة سبارك اليابانية، المتخصصة في صناعة المركبات الكهربائية الرياضية،

على محرك كهربائي، يعمل ببطاريات تضخ طاقة للمحرك بمعدل 64 كيلوات في الساعة.

وتصل سرعة المحرك القصوى لـ 249 ميل في الساعة، وتتوافر السيارة في الأسواق بنسخ محدود بسعر يبدأ من 2.5 مليون إسترليني.