فولكس فاجن تتوسع في تطوير السيارات الكهربائية

تعتزم مجموعة فولكس فاجن الألمانية، التوسع بقوة في قطاع السيارات الكهربائية بعدما قررت ضخ استثمارات تقدر بملياري يورو لتطوير سيارات كهربائية في الصين.

ووقعت الشركة بيان نوايا يقضي بزيادة حصتها في شريكها الصيني لصناعة السيارات الكهربائية "جاك" من 50% إلى 75% من

خلال زيادة رأس المال.أكدت فولكس فاجن في بيان لها، أنه من أجل تحقيق ذلك، ستستحوذ على نصف مجموعة "جاي إيه جي" الصينية، الشركة الأم لـ"جاك"، مشيرة إلى أنه سيتم استثمار نحو مليار يورو في هذا المجال.كما أعلنت الشركة الألمانية أنها ستستحوذ على 26% من شركة البطاريات الصينية "جوشوان هاي تك" مقابل 1ر1 مليار يورو، لتصبح بذلك أكبر مساهم في الشركة، وبحسب الخطة فمن المقرر إتمام الصفقة بحلول نهاية 2020.ووفقاً لـ"فولكس فاجن"، فإن هذه الشراكة ستمكنها من اكتساب المزيد من الخبرة التقنية في مجال صناعة البطاريات.