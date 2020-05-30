"داتشيا".. علامة السبعينيات الشهيرة تعود بسيارة عائلية جديدة بالتعاون مع رينو

كتب: باسل الحلواني

تعد شركة داتشيا أكبر مصنع للسيارات في رومانيا، واستطاعت الشركة أن تنتج العديد من الطرازات المتنوعة لسنوات طويلة، واشتهرت في السوق المصرية خلال السبعينيات والثمانينيات.

شهدت هذه الحقبة تعاوناً كبيراً بين شركتي داتشيا الرومانية ورينو الفرنسية، وفي عام 1999 انتقل التعاون بين داتشيا ورينو إلى مرحلة جديدة، بعد أن قامت الأخيرة بشرائها لتكون مركزها لتطوير صناعة السيارات في وسط وشرق أوروبا، وتفتح داتشيا صفحة أخرى في مسيرتها بحلول الألفية الجديدة بإنتاج أول طراز لها بعد الانضمام إلى

رينو –وهو "سوبر نوفا" الذي حقق مبيعات جيدة.



ومؤخراً أعلنت الشركتان عن إطلاق سيارة عائلية جديدة بأسعار منافسة، بعد أن نجحتا خلال السنوات الأخيرة في تطوير العديد من السيارات رباعية الدفع الصغيرة.

ومن المنتظر أن تقوم الشركتين بتطوير سيارة عائلية شبيهة بسيارات الفان الصغيرة، لتحل محل سيارات Renault/Dacia Lodgy التي لاقت إقبالا واسعا في بعض الأسواق الأوروبية والآسيوية.

وسوف تبنى هذه السيارات على منصات CMF-B التي تم اختبارها

في سيارات كليو و كابتشر التي تنتجها رينو، وستزود بهياكل بطول 4 أمتار ونصف المتر، فيها من الداخل 3 صفوف من المقاعد التي تتسع لـ 7 ركاب.وكما مركبات Lodgy قد تطلق هذه السيارات بعدة نسخ، نسخة مزودة بهياكل بشبابيك كبيرة وواسعة، ونسخ مغلقة أشبه بسيارات النقل الصغيرة، وجميع منصات هذه المركبات ستكون مرتفعة نوعا ما عن الأرض لتكون قادرة على اجتياز الطرق الوعرة.وسوف تحصل هذه السيارات على عدة أنواع من المحركات، "محركات بنزين توربينية بسعة 1.0 و1.3 لتر"، و"محركات ديزل بسعة 1.5 لتر"، و"محركات هجينة يعادل عزمها 140 حصانا تقريبا"، أما أسعارها فمن المتوقع أن تبدأ من 13 ألف دولار.