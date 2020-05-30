هل يمكن أن ينفجر معقم اليدين في السيارة لارتفاع درجات الحرارة؟

الخليج ٣٦٥ نت – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا خاصة في أمريكا مقاطع فيديو تظهر انفجارات داخل عدد من السيارات بسبب عبوات معقم اليدين.

وذكرت عدد من التقارير الصحفية، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، تزداد المخاوف من حوادث مشابهة داخل السيارات، التي أصبحت لا تكاد تخلو من مطهر اليدين الكحولي. Advertisements

أحد لقطات الفيديو عرضت صراخ فتاة تبلغ من العمر 11 عاما وهى تهرب من السيارة بعد انفجار زجاجة مطهر اليدين في السيارة الساخنة، وإصابت مقلة العين.

لكن كشف تحقيق أجرته شركة “بوينتر” مؤخرا أن انفجار عبوة معقم اليدين الكحولي يمكن أن يحدث تحت درجة حرارة تصل إلى 600 درجة فهرنهايت، أي حوالي 315 مئوية، وهو أمر مستحيل أن يحدث داخل سيارة.

كما أكد موقع “دينفر بوست” الأمريكي نقل عن خبراء قولهم، إن انفجار عبوات الكحول أو معقم اليدين على النحو الذي نشره البعض لن يحدث على الأرجح، مشيرين إلى أن الكحول يمكن أن يفقد فاعلية إن بقي في السيارة في درجة حرارة مرتفعة لفترة طويلة.

على أي حال، ينصح الخبراء بعدم ترك معقم اليدين الكحولي في السيارة في درجة حرارة مرتفعة، إذ يمكن أن يتبخر الكحول، وبالتالي يصبح السائل عديم الجدوى، وإن كنت تريد أن تكون أكثر حذرًا، فلا داعي لترك المطهر داخل السيارة.