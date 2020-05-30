تعرف على الأوساخ التي تدمر طلاء السيارة وطريقة إزالتها

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر العناية بالسيارة وتنظيفها بشكل مستمر من أهم العوامل التي تحافظ على رونق طلاء السيارة لفترة طويلة وتحميه من التلف.
وشدد نادي السيارات الألماني ADAC على أهمية عدم ترك الاتساخات على طلاء السيارة لفترة طويلة، وأكد على ضرورة إزالة جميع أنواع الاتساخات غير العادية مثل فضلات الطيور والصمغ أو أي ترسبات أخرى على الفور.
وأشار النادي الألماني إلى أهمية غسل هذه الاتساخات في البداية بالماء، وذلك حتى لا يتعرض الطلاء للخدش نتيجة الأجزاء الصلبة بها.
ونصح الخبراء باستخدام اسفنجة ناعمة مع بعض الماء عند غسل الأماكن الحساسة في السيارة، مثل أغطية المصابيح الأمامية والخلفية.
وفي حال عدم قدرة الماء فقط على إزالة هذه الاتساخات، فيمكن اللجوء للمواد المتخصصة في تنظيف الطلاء والأسطح.
وقال الألمان أنه يفضل معالجة الطلاء بالشمع الصلب حتى يجعله أكثر مقاومة للاتساخات والتأثيرات البيئية والطقس.
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