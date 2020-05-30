دودج تشالنجر SUV تظهر في تصميم تخيلي جديد

الخليج ٣٦٥ نت – بذل أحد المصممين جهداً يُشكر عليه لإنشاء تصميم تخيلي مذهل لـ دودج تشالنجر اس يو في، والتي ظهرت العديد من الشائعات حولها في الفترة الأخيرة.

يذكر أن الشركة تمتلك بالفعل سيارة دودج دورانجو في هذا القطاع، وبما أن دورانجو أكبر من جراند شيروكي حيث تحتوي على قاعدة عجلات أطول وصف ثالث من المقاعد، فلن تحتاج إلى ترك تراكهوك القوية من جيب.

في النهاية، تمتلك السيارة في التصميم التخيلي واجهة أمامية تشبه دورانجو بلمسات عضلية قوية، لذا، هل يمكن لدودج أن تصنع اس يو في قوية تكسر بها أرقام تسارع الربع ميل (400 متر)؟ وهل سيتسبب ذلك في غضب عاشقي السيارة الأيقونية؟ ما رأيكم؟

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