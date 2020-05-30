“أمن الطرق” يوجه نصائح هامة قبل السفر بالسيارة لرحلة آمنة

الخليج ٣٦٥ نت – وجهت الإدارة العامة للقوات الخاصة لأمن الطرق، في رسالة ‏توعوية، عدد من النصائح الهامة لقائدي السيارات يجب اتباعها قبل السفر بالسيارة، من أجل القيادة بشكل آمن على الطريق.

وشملت نصائح وإرشادات أمن الطرق ما يلي: وشملت نصائح وإرشادات أمن الطرق ما يلي: 1- ضرورة قياس ضغط هواء الإطارات والتأكد من ‏صلاحيتها. 2- فحص زيت المحرك والمكابح والتأكد من صلاحيتهم. 3- فحص حالة البطارية. Advertisements 4- التأكد من صلاحية ‏الإضاءة الأمامية والخلفية. 5- أهمية اختيار الوقت المناسب للرحلة. 6- أخذ قسط ‏كافٍ من الراحة قبل بدء الرحلة.‏

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