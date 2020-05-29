السعودية تعتمد خطة إعادة فتح المسجد النبوي المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مجتمع الخليج 365 الجمعة 2020/5/29 11:36 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/5/29 11:36 م بتوقيت أبوظبي

السعودية تعلن اعتماد خطة الفتح التدريجي للمسجد النبوي اعتبارًا من يوم الأحد المقبل وفق الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا

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