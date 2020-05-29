الرئيس الأمريكي: قررنا قطع علاقاتنا نهائيًا مع منظمة الصحة العالمية المزيد

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة قرارا بإنهاء العلاقة بين الولايات المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة:إن" الولايات المتحدة قررت إنهاء علاقتها مع منظمة الصحة العالمية، لأنه منظمة لم تقم بإصلاحتها الملائمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وأكد ترامب مجددا على أن منظمة الصحة العالمية ضللت العالم حول فيروس كورونا.

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وقبل أسبوع، أعطى الرئيس ترامب، منظمة الصحة العالمية مهلة 30 يوما لإجراء إصلاحات جوهرية، وإلا سيجمد التمويل، وينظر في تعليق عضوية الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب، في رسالة وجهها إلى منظمة الصحة العالمية، بأن المنظمة تجاهلت تقارير عن انتشار فيروس كورونا المستجد في ووهان ديسمبر 2019.

وأضاف "منظمة الصحة العالمية نشرت معلومات مضللة عن فيروس كورونا، خاصة أنه لا ينتقل بين البشر".

وأكد الرئيس الأمريكي أن منظمة الصحة العالمية فشلت في دعوة الصين علانية لفتح تحقيق مستقل بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".