تونس تعلن تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة 6 أشهر ابتداءا من غد السبت المزيد

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، تمديد حالة الطوارئ العامة بالبلاد 6 أشهر إضافية وذلك بداية من يوم السبت 30 مايو/أيار.

وأفادت مصادر مطلعة، أن "السبب وراء قرار التمديد، التهديدات الإرهابية التي تتعرض لها تونس في الفترة الأخيرة، وتطورات الأوضاع الأمنية في ليبيا مع وجود مخاطر لتسلل إرهابيين إلى الأراضي التونسية".

وأوضحت المصادر في حديث لـ"الخليج 365"، أن "الرئيس التونسي أعطى تعليماته لجميع الأجهزة العسكرية والأمنية لمزيد من التأهب على الحدود التونسية الليبية للتصدي لأي خطر يهدد أمن البلاد".

يذكر أن حالة الطوارئ مستمرة في تونس منذ تفجيرات نوفمبر/تشرين ثان 2015 التي استهدف حافلة للأمن الرئاسي بوسط العاصمة.

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وكان الرئيس قيس سعيد أعلن حظر تجوال ليلي في أنحاء البلاد منذ 18 مارس/آذار الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، ولا يزال الحظر مستمرا.

وكانت وزارة الدفاع التونسية، أعلنت في وقت سابق، رفع درجة التأهب إلى على الحدود الجنوبية للبلاد مع ليبيا إثر الأحداث التي تعيشها العاصمة طرابلس.

وعززت تونس على امتداد السنوات الماضية آليات المراقبة على الحدود الليبية عبر ساتر ترابي وخندق مائي بجانب وضع نظام مراقبة إلكتروني تحسبا لتسلل مقاتلين أو تسريب أسلحة بالإضافة للتصدي لأنشطة التهريب.



وترتبط تونس بحدود مشتركة مع ليبيا تمتد على نحو 500 كيلومتر تضم معبرين رئيسيين في رأس جدير والذهيبة في الجنوب التونسي.