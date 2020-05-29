العراق يسجل 6 وفيات و416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلن العراق، الجمعة، عن تسجيل أعلى رقم من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منذ ظهور الفيروس في البلاد.

وذكرت وزارة الصحة العراقية أنه تم تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت، في بيان، إن "الإصابات توزعت بواقع 72 حالة في بغداد/ الرصافة، 146 بغداد/ الكرخ، 47 مدينة الطب، 5 النجف، 15 البصرة، 22 السليمانية، 28 كربلاء، 3 كركوك، 13 ديالى، 7 واسط، 16 بابل، 1 الديوانية، 4 ميسان، 31 ذي قار، 3 المثنى، 2 صلاح الدين،وحالة واحدة في نينوى".



