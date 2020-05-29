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الأردن يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المزيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

الخليج 365

الجمعة 2020/5/29 07:09 م بتوقيت أبوظبي

أعلن الأردن، الجمعة، عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس المستجد (كوفيد 19).

وذكرت وزارة الصحة الأردنية أن حالة واحدة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع وأخرى لأردني قادم من روسيا. 

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وأشارت إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات في الأردن حتّى الآن إلى 730 إصابة، وتسجيل 10 حالات شفاء، وإجراء 3298 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 180119 فحوصات. 

وأوضحت الوزارة الأردنية أن محافظات المملكة شهدت التزاماً نسبيّاً بقرار حظر التجوّل الشامل، فيما تمّ تسجيل عدد من المخالفات تمّ التعامل معها وفق أحكام القانون.

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