سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 29 مايو 2020

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة أمام الجنيه المصري، عند مستوى 15.77 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع، وذلك وسط تعاملات محدودة لدى ماكينات الصرافة.

وتنتهي عطلة البنوك المصرية، التي استمرت لأكثر من أسبوع بسبب عيد الفطر المبارك، الأحد المقبل.

وتأثرت إيرادات مصر من النقد الأجنبي، نتيجة تداعيات جائحة كورونا بعدما تم إغلاق قطاع السياحة في مصر، كما تهدد دخل قناة السويس والتحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.

وتراجعت احتياطيات مصر النقدية في فبراير/شباط الماضي إلى 37 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار.

وقبل تفشي فيروس كورونا في مصر ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ضخما يصل لنحو 33.6% خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الجاري.

وحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصلت إلى نحو 5.2 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار تقريبا خلال نفس الفترة من 2019، بارتفاع يقدر بنحو 1.3 مليار دولار.

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أقل سعر للدولار

وأظهرت التداولات أقل سعر للدولار، عند مستوى 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع في كل من بنك مصرف أبوظبي الإسلامي،و العقاري المصري العربي، و المصري لتنمية الصادرات، والأهلي اليونانى.

أعلى سعر للدولار

بينما سجل أعلى سعر عند 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع، في بنوك، الإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والأهلي المتحد، والمشرق، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وسايب، وقناة السويس، والمصرف العربي الدولي، وعودة، وإتش إس بي سي، والمصري الخليجي الدولي.

وتباينت قيمة الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك الأخرى، حيث سجل 15.79 جنيه للشراء و 15.92 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، و15.79 جنيه للشراء و 15.89 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، وهو نفس السعر في بنك مصر والمصرف المتحد.

سعر اليورو والإسترليني

واستقر سعر اليورو الأوروبي إلى 17.26 جنيه للشراء و 17.52 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي المصري، فيما سجل 17.37 جنيه للشراء و 17.48 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 19.34 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، بينما سجل 19.35 للشراء و19.62 للبيع لدى البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وجاء سعر الريال السعودي في السوق المصرية عند مستوى 4.21 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع في بنك عودة، و4.08 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي 4.30 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، و سعر الدينار الكويتي سجل 51.20 جنيه للشراء و 51.59 للبيع في بنك عودة.

