موعد تدشين تويوتا فورتشنر وهايلكس 2021

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مصادر تايلاندية أن تويوتا ستكشف النقاب رسمياً عن فورتشنر 2021 لأول مرة في 4 يونيو 2020 بتايلاند، وقد ظهرت بالفعل لقطات تجسسية لفورتشنر المحدثة، ويقال أن هايلكس فيس ليفت سيتم الكشف عنها في نفس الموعد، وبالرغم من أن تدشين فورتشنر في هذا الموعد شبه أكيد إلا أن موعد الكشف عن هايلكس الجديدة لسنا متأكدين منه بشكل كامل بعد.

ستتوفر فورتشنر الجديدة على مصابيح أمامية أكثر حدة ومن المحتمل أن تكون LED، وشبك أمامي أقل حجماً لكن أوسع، ومنفذ هواء سفلي جديد ومصد جديد حاد في المقدمة، ومن الجانب، ستحتوي على جنوط جديدة مقاس 20 بوصة بخمس قضبان مزدوجة، وفي الخلف، ستحصل على مصد جديد مع مصابيح خلفية معدلة.

في الداخل، قد تحصل تويوتا فورتشنر 2021 بأجهزة قياس معدلة ونظام ترفيهي جديد يختلف بحسب السوق الذي تعرض فيه السيارة، بالإضافة إلى مواد تنجيد جلدية جديدة وعناصر ديكور جديدة، ومن المرجح أن يكون التصميم العام للمقصورة هو نفسه التصميم في الطراز القديم.

أسفل غطاء المحرك، ستتوفر فورتشنر الجديدة على نفس محركات الطراز القديم والذي يتوفر بمحرك بنزين 2.7 لتر 2TR-FE ومحرك ديزل 2.8 لتر 1GD-FTV، ويقال أن هذا الأخير أكثر قوة في الموديل الجديد، ففي الموديل الحالي يولد 177 حصان و420 نيوتن.متر من عزم الدوران ومع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات يصل عزم الدوران إلى 450 نيوتن.متر.

تصميم تخيلي لـ تويوتا فورتشنر 2021

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تصميم تخيلي لـ تويوتا هايلكس 2021