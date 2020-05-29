كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر سكودا تكشف عن مواصفات وأسعار سيارتها "Fabia Combi" الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة سكودا التشيكية الرائدة فى صناعة السيارات، عن طرح سيارتها Fabia Combi الجديدة في الأسواق بسعر يبدأ من 14 ألف و690 يورو أى مايعادل (232.102 جنيه تقريبًا).

وأوضحت الشركة التشيكية، أن سيارتها الجديدة تتوفر لها ثلاثة محركات بنزين وخطوط التجهيزات Active وAmbition وStyle وMonte Carlo.

ويعتمد الموديل الأساسي من السيارة على محرك بقوة 60 حصان، وناقل حركة خماسي السرعات، كما يتوفر للسيارة أيضا اثنان من محركات البنزين بقوة 95 و110 حصان.

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ويتمتع خط التجهيزات الأساسي Active بالعديد من التجهيزات القياسية مثل مكابح الاصطدام المتعدد، والقفل التفاضلي المتقاطع XDS+، والقفل المركزي، والمقود القابل لأوضاع الضبط، والزجاج المعتم.

ويشتمل خط التجهيزات Ambition على مساعد رادار أمامي مشتملا على وظيفة كبح اضطراري مدمجة، وجهاز تحكم عن بعد للقفل المركزي، ونوافذ كهربائية في الأمام، ومحدد السرعة، والمرايا الخارجية الكهربائية، ونظام موسيقى، ومقعد خلفي مقسم.

وتتضمن نسخة Style جميع أنظمة الأمان المتاحة، وعجلات من معدن خفيف قياس 15 بوصة، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد متعددة الوظائف، وكسوات جلدية إضافية ونظام موسيقى.

ويقدم خط التجهيزات Monte Carlo عجلات قياس 16 بوصة ودواسات رياضية بمظهر الفولاذ وكسوة على المصدم الأمامي والعتبات الجانبية والناشر الخلفي باللون الأسود، كما تتميز نسخة Monte Carlo من خلال ظهور اسبويلر حافة السقف باللون الأسود.