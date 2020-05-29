بالصور.. سيارات SUV من التسعينيات يمكن الاعتماد عليها اليوم

للسيارات المستعملة شعبية كبيرة، خاصة وإن كانت هذه السيارات ما زالت تحظى باستحسان الخبراء على الرغم من مرور سنوات على طرحها للمرة الأولى.

وقدم موقع "هوت كارز"، المختص بأخبار السيارات، قائمة بأبرز السيارات من فئة SUV التي طرحت في حقبة التسعينيات، ومازال يمكن الاعتماد عليها ومنحها الثقة في الأداء والإستمرارية في العمل لسنوات أخرى قادمة، ليختار من ضمنهم من يرغب في شراء سيارة مستعملة من حقبة التسعينيات.

وبدأ الموقع قائمته المكونة من 5 سيارات، بطراز Mazda Navajo، الذي طرح في الفترة بين 1991 و 1994، وكان تعاون مشترك بين شركة مازدا وشركة فورد في ذلك الوقت.

وأوضح الموقع أن هذا الطراز من مازدا، حطم القعدة السائدة التي تكن بها فورد دائما هي صاحبة السيارة، وتحصل على الدعم من الشركات الأخرى، ولكن ما حدث مع طراز مازدا Mazda Navajo العكس تماما.

ومن بعدها جاء بالقائمة، سيارة من السيارات الـ SUV الخالدة في تاريخ صناعة السيارات، طراز H1 الذي عرف بالصخرة، وطرحته شركة هامر في عام 1992، ومازال حتى الآن يستخدم في العديد من المهام العسكرية، كما مازال يظهر في العديد من افلام السينما كحاله حين تم الكشف عنه للمرة الاولى.

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وجاء ثالثا في هذه القائمة، أحد أبرز سيارات التسعينيات، وهو موديل Daihatsu Rocky الذي كان ظهوره الأول مطلع فترة التسعينيات وتحديدا مع بداية عام 1990.

ومازال هذا الطراز، من أبرز سيارات التسعينيات المنتشرة بسوق السيارات المستعمل بالولايات المتحدة، ومن أفضل السيارات تحقيقا للمبيعات بسوق المستعمل.

وجاء رابعا بهذه القائمة طراز تويوتا لاند كروزر، Land Cruiser J80، الذي كانت فترة طرحه بالأسواق ما بين عام 1990 و 1994، وكان الهدف من هذا الطراز، منافسة تويوتا لطراز لاند روفر ديفندر ونسخته التي طرحت في هذه الحقبة الزمية.

وذكر موقع "هوت كارز" أن إمكانيات طراز تويوتا Land Cruiser J80 كانت تتغلب حتى على إمكانيات موديلات جييب من نفس الفئة في هذه الفترة الزمنية.

ومن بعده جاء في ختام القائمة، طراز Honda Passport، الذي طرحته شركة هوندا للمرة الأولى عام 1993، وقال الموقع أن شركة هوندا، صنعت في هذا الطراز استثمار رابح للمستقبل، حيث كانت تعلم أنه سيتغلب على الزمن، وليس فقط منافسيه، مع حرصها على توفير العديد من قطع الغيار الخاصة به حتى الآن.



