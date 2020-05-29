حصاد مايو.. قائمة سيارات تم طرحها للجمهور رغم كورونا

على الرغم من أزمة تفشي فيروس كورونا، كان شهر مايو، وافرا بعدد السيارات التي تم الكشف عنها رسميا، سواء كأجيال جديدة من موديلاتها، أو كنسخ تحديث لمنتصف الجيل "فيس ليفت" منها.

وفيما يلي، قدم موقع "موتور وان" حصادا بأبرز السيارات التي أعلن عنها رسميا خلال شهر مايو الجاري، مع قرب ختامه، والتي ضمت مجموعة مميزة من السيارات التي كانت على قوائم الترقب.

وشملت قائمة الحصاد، 3 موديلات من شركة بي إم دبليو، بدأ بهم الموقع الأمريكي، كان أولهم بنخسة 2021 الأحدث من طراز بي إم دبليو الفئة الخامسة، وهي نسخة تحديث منتصف جيل للطراز.

وقال الموقع إن بي إم دبليو توفر من هذا الطراز 4 فئات بقدرات مختلفة فيما يخص المحرك، هي فئة 530i وفئة 530e بلج – إن، وفئة 540i وفئة M550i.

ومنحت بي إم دبليو فئة 540i محرك مهربائي هجين ذو 6 اسطوانات، ينتج قوة 335 حصان، في حين منحت فئة 530e plug-in محرك كهربائي هجين ينتج قوة 288 حصان.

ومنحت فئة M550i xDrive محرك توربيني مزدوج من فئة v8 ينتج قوة 523 حصان بسعة 4.4 لتر، في حين لم تكشف حتى الآن بي إم دبليو عن امكانيات فئة 540i.

ومن موديلات بي إم دبليو التي تم الكشف عنها أيضا خلال مايو، نسخة 2021 من فئة Gran Turismo لطراز بي إم دبليو الفئة السادسة، والتي أعلن عنها باسم الفئة السادسة GT.

وقال الموقع إن ما يميز هذا الجيل الجديد من طراز الفئة السادسة GT أن بي إم دبليو طرحت جميع الفئات المتوفرة منه بمحركات كهربائية هجينة "بلج – إن".

أفاد بان هذا المحرك الكهربائي الماضف، ينتج قوة إضافية داعمة للمحرك الرئيسي بفئا بي إم دبليو GT الفئة السادسة، تقدر بـ 11 حصان.

وفيما يلي تفصيل لقدرات محرك كل فئة من فئات نسخة 2021 الأحدث من بي إم دبليو الفئة السادسة GT، وبدأها موقع "موتور وان" بفئة 630i التي تعمل بمحرك ينتج قوة 258 حصان.

وفئة 640i xDrive التي تعمل بمحرك ينتج قوة اجمالية 333 حصان، وفئة 620d التي تعمل بمحرك ينتج قوة 190 حصان، وفئة 630d xDrive الذي يعمل بمحرك ينتج قوة 286 حصان، وفئة 640d xDrive التي تعمل بمحرك ينتج قوة 340 حصان.

وكان الطراز الثالث الذي كشفته عنه رسميا بي إم دبليو خلال مايو، هو طراز X2 xDrive25e لعام 2021 القادم.

وقال الموقع الأمريكي إن هذه الفئة الجديدة التي طرحتها بي إم دبليو من طراز X2، تعمل بمحرك ينتج قوة 217 حصان، مع عزم دوران 385 نيوتون متر، بسعة 1.5 لتر، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 6.8 ثانية.

وتصل سرعة هذا الطراز القصوى لـ 121 ميل في الساعة ويتوفر بنظام قيادة ALL-WHEEL.

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وكان لمرسيدس فرصة اللحاق بركب مايو، حيث قامت بالكشف عن طراز E53 بفئتيه الكوبي والكابورليه لعام 2021 التابع لفئتها المميزة E-Class.

وقال موقع "موتور وان" إن الفئتان المطروحتان من طراز مرسيدس E53 تعملان بالمحرك نفسه، حيث أضافت لهما مرسيدس محرك توربيني بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة 429 حصان، مع عزم دوران 520 نيوتون متر، ونظام قيادة all-wheel-drive.





وبعد مرسيدس جاء بقائمة "موتور وان" لحصاد مايو، ماركة ميني كوبر، التي طرحت خلال الشهر، طراز Countryman الجديد المخصص لعام 2021 المقبل.

وقال الموقع الأمريكي إن هذا الطراز الجديد من ميني كوبر، يعمل بمحرك توربيني ذو ثلاث اسطوانا، بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة 134 حصان، وتتوفر منه فئة تعمل بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، ذو 4 اسطوانات وينتج قوة 189 حصان.

ومن كيا، طرح خلال شهر مايو الجاري، نسخة تحديث منتصف الجيل، من طراز RIO الصغير لعام 2021.

وقال موقع موتور وان" إن هذه النسخة الفيس ليفت، من طراز كيا RIO تطرح بمحرك كهربائي مهجن للمرة الاولى بسعة 1.0 لتر، ينتج قوة تتراوح بين 100 و 120 حصان.

ومن تويوتا، طرح خلال مايو أيضا، الجيل الجديد من طراز Sienna لعام 2021، والذي يتوفر بمحرك ذو اربعت اسطوانات، بسعة 2.5 لتر، يدعم ثنائي محركات كهربائية، وينتج قوة اجمالية تصل لـ 243 حصان.

واختتم موقع "موتور وان" حصاد مايو، بطراز نيسان Kicks الكهربائي المميز، الذي أعلنت عنه نيسان لعام 2021.

وقال الموقع الامريكي إن هذه النسخة الكهربائية المطروحة من طراز Kicks تحمل مسمى تجاري e-Power نسبة لنظام القيادة الكهربائي الذي طرحت به.

ويعمل الطراز بمحرك كهربائي ينتج قوة 127 حصان، مع عزم دوران 260 نيوتون متر، يمده بالطاقة بطاريات بمعدل ضخ 1.57 كيلوات في الساعة.



