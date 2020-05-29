كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 01:26 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد قرار إغلاق عدد من مصانعها.. رينو تتخلى عن 15000 وظيفة ضمن خطة خفض التكاليف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو، اليوم الجمعة، إنها ستلغي ما يقرب من 15000 وظيفة، وذلك بعد أن كشفت الشركة قبل يومين، عن خطها لإغلاق مصانعها في فرنسا كجزء من خطة لخفض التكاليف بقيمة 2 مليار يورو حوالي 2.2 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حيث تحاول الشركة استعادة مكانتها في أعقاب تراجع مبيعات السيارات والتحول إلى السيارات الكهربائية.

تتضمن الوظائف التي سيتم التخلي عنها 4600 وظيفة في فرنسا، و 10000 وظيفة خارج فرنسا، وذلك بسبب توقف خطط التوسع في المغرب ورومانيا، مع مراجعة الوضع في روسيا.

وقال الرئيس التنفيذي المؤقت كلوتيلد دلبوس في بيان: "في سياق من عدم اليقين والتعقيد، يعد هذا المشروع حيويًا لضمان أداء قوي ومستدام".

Advertisements

وقد كشفت الشركة قبل يومين، إن أربعة مصانع في فرنسا يمكن إغلاقها أو إعادة هيكلتها، وسيتوقف مصنعها في شمال غرب باريس عن تصنيع سيارة Renault ZOE hatchback الكهربائية من عام 2024.

كما أنه ستتقلص الطاقة الإنتاجية لشركة رينو إلى 3.3 مليون سيارة خلال السنوات الأربع المقبلة، بدلًا من انتاج أربعة ملايين سيارة في الوقت الحالي.

وقال دلبوس "نريد ترشيد النفقات لاستعادة ربحيتنا الشاملة وضمان تنميتنا في فرنسا وعلى الصعيد الدولي".