بالصور.. شاهد أسرع الشاحنات في تاريخ الـ"بك – أب"

تعتبر الشاحنات الـ "بك – أب"، أكثر من مجرد مركبة نقل في العديد من الدول، إذ تمثل نمط عيش للكثيرين، من عشاق القوة والمغامرة.

ولما تتمتع به من شعبية، قرر خبراء موقع "كار أند درايفر"، المقارنة بين الشاحنات من هذه الفئة، بإستخدام ميزة غير معهود استخدامها عند المقارنة بين شاحنة وأخرى.

وأوضح الموقع، أن السمات التي يشتري من أجلها عملاء ماركات السيارات، شاحنة "بك – أب"، تتلخص في قوة العزم، وقوة التحمل، والقدرة على اقتحام الطرق الوعرة، بخلاف قدرة التسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميل في الساعة، وهي الميزة التي يبحث عنها عشان السيارات السريعة والخارقة.

وجمع الموقع أسرع 5 شاحنات "بك – أب"، من بين قائمة تضم 17 شاحنة، خضعوا لأختبار القيادة بمعرفة خبراء "كار أند درايفر".

وبدأ الموقع القائمة بالشاحنة الأسرع على الإطلاق من بين التي خضعت لاختبارات "كار أند درايفر"، وهي شاحنة Hennessey Venom 800 TT Ram SRT-10 من ماركة رام الشهيرة.

والتي طرحت في عام 2005، بمحرك من فئة V10 بعسة 8.0 لتر، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.4 ثانية فقط.

وفي المركز الثاني، جاءت شاحنة أخرى من ماركة رام، هي شاحنة Dodge Ram SRT-10 موديل عام 2004، التي تعمل بمحرك ينتج قوة 500 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.9 ثانية.

وبالتساوي معها في المركز الثاني ونفس قدرة التسارع، جاءت شاحنة فورد رابتور F-150 Raptor SuperCrew موديل عام 2017.

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وفي المركز الثالث جاءت شاحنة فورد Raptor SuperCab من فورد، التي طرحت في عام 2017، وتعمل بمحرك من فئة V6 بسعة 3.5 لتر، وينتج قوة 450 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 5.0 ثانية.

وبالتساوي معها بنفس قدرة التسارع، جاءت شاحنة فورد F-150 Limited twin-turbo التي طرحت في عام 2019.





وفي المركز الرابع جاءت شاحنة فورد SVT F-150 Lightning التي طرحت في عام 2001، وتعمل بمحرك من فئة V8 بسعة 5.4 لتر، وينتج قوة 380 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 5.2 ثانية.

وفي ختام القائمة بالمركز الخامس جاءت شاحنة GMC Syclone موديل عام 1991، التي طرحت بمحرك ينتج قوة 280 حصان، وتمتلك قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 5.3 ثانية.

وبالتساوي معها في نفس المركز الخامس، ونفس قدرة التسارع، جاءت شاحنة Silverado 1500 التي طرحت في عام 2019.



