نسخ خاصة من نيسان جي تي الرياضية بأسعار تبدأ من مليون دولار

تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان لطرح نسخ خاصة من سيارتها GT الرياضية الشهيرة، احتفالا بالذكرى الـ 50 لإطلاق سيارات GT.

تأتي سيارات GT بملامح رياضية قوية، حيث ظهرت بهيكل انسيابي مزين بمصابيح أمامية غريبة الشكل، وفتحات هوائية كبيرة، وشبك أمامي عريض.

جاء تصميم النسخ الجديدة من سيارات نيسان بالتعاون مع Italdesign حيث بدت غير شبيهة بأي

سيارة رياضية في الأسواق.

ويعد من عناصر التميز البارزة في Nissan GT-R50 أيضا تصميم المصابيح الخلفية التي أتت مستديرة وتشبه شكل العوادم التي تضاء بلون أحمر، إضافة إلى قبضات الأبواب المخفية داخل الهيكل، والجنح الهوائي الكبير عند المؤخرة ما يمنح هذه السيارات الثبات أثناء السرعات

العالية. كما حصلت هذه السيارات على قمرة مميزة فيها مقود رياضي، وتم تزيين القمرة بعناصر من الجلد الفاخر والمواد المصنوعة من ألياف الكربون.

وسوف تطلق نيسان من هذه السيارات 50 نسخة فقط، جميعها ستحصل على محركات توربينية بـ 6 أسطوانات وسعة 3.8 لتر، قادرة على توليد عزم يعادل 720 حصانا، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست مراحل، وفيما يتعلق بالأسعار، فمن المنتظر أن تبدأ أسعار النسخ الخاصة من مليون دولار.