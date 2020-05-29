رنج روفر تتحول إلى سيارة مصفحة مضادة للرصاص

كتب: باسل الحلواني انتهت شركة كلاسين الألمانية من تعديل نسخة مصفحة من سيارة لاندروفر الشهيرة رنج روفر Autobiography LWB SV، والتي تفي بمتطلبات أعلى معايير الحماية VR8. تنتمي السيارة لفئة SUV، وتم تجهيزها بألواح من الزجاج المضاد للرصاص عيار 62ر7×39 ملم (BZ) و62ر7×51 ملم من مسافة 10 أمتار. (BZ) و62ر7×51 ملم من مسافة 10 أمتار. وزودت المصفحة الجديدة بنظام نشط لإطفاء الحريق ونظام أكسجين خاص يوفر إمدادا ذاتيا مؤقتا لهواء التنفس للداخل وفقا لمعيار DIN EN 12021. Advertisements وتوفر المواد العازلة للصوت والستائر الكهربائية التي تحتوي عليها رانج روفر Autobiography LWB SV، مزيد من الراحة والخصوصية لركاب السيارة، كما أن الجدار الفاصل لكابينة السائق مصنوع من زجاج خاص ويغير شفافيته بضغطة زر. ووفقاً للشركة الألمانية فإن سعر السيارة من المنتظر أن يبدأ يبلغ 2ر1 مليون يورو تقريبا أى مايعادل 21 مليون جنيه مصري.

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