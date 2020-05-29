اكيورا TLX 2021 تنطلق رسمياً بمظهر رياضي

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن قامت بمعاينتها العام الماضي بسيارة Type S الاختبارية العام الماضي، ها هي اكيورا تكشف عن TLX بتصميم جديد، حيث حصلت على شبك أمامي بتصميم ماسي محاطة بمصابيح ليد امامية، وفي الخلف، تحصل على مصدات خلفية بارزة وسقف متدفق، وعوادم مزدوجة ومشتت هواء خلفي مدمج، ومصابيح خلفية نحيلة، وبفضل التصميم الرياضي، تبدو السيارة أصغر مما هي عليه في الواقع، حيث أنها أطول بـ 74 مم وأعرض بـ 56 مم وارتفاعها أقل بـ 15 مم، في حين أن قاعدة العجلات أطول بـ 94 مم.

وإذا كنت تبحث عن سيارة أكثر رياضية فيمكنك الحصول على TLX A-Spec مع لمسات سوداء لامعة وجنوط ألومنيوم قياس 19 بوصة وطلاء Shark Grey، في حين أن TLX Type S تمتلك شبك فريد ومنافذ هواء أكبر ونظام عادم رباعي رياضي وجنوط 20 بوصة.

في الداخل، توجد عجلة قيادة جديدة ونظام ترفيهي بشاشة واحدة قريبة من لوحة العدادات، وأسفل غطاء المحرك، تتوفر السيارة بمحرك تيربو 2.0 لتر بقوة 272 حصان و379 نيوتن.متر من عزم الدوران، أي بزيادة قدرها 66 حصان و133 نيوتن.متر عن الموديل السابق، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من عشر سرعات، وتتوفر قياسياً مع نظام دفع أمامي مع توفر نظام الدفع الكلي بشكل اختياري.

في الختام، ستقدم اكيورا TLX Type S في الربيع المقبل، مؤكدة أنها ستحتوي على محرك V6 سعة 3.0 لتر ونظام دفع كلي متطور، في حين ستصل اكيورا TLX 2021 إلى الوكلاء هذا الخريف بسعر يبدأ من 30,000 دولار (112,500 ريال)، وللأسف علامة اكيورا غير متواجدة في السوق السعودي.

Advertisements