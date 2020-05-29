تزويد 95% من طائرات المملكة بتقنية “هيبا فلتر” لمنع انتشار البكتيريا

الخليج ٣٦٥ نت – صرّح السيد “عبدالهادي المنصوري” رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، بأن 95% من طائرات الشركات الوطنية بالمملكة تم تزويدها بتقنية “هيبا فلتر”، وذلك خلال لقاءه مع قناة “العربية”.
وأوضح المنصوري أن تلك التقنية التي تم تزويد طائرات الشركات الوطنية بها، تمتاز بآلية امتصاص البكتيريا التي قد تنتقل أثناء الرحلات الجوية وذلك حماية للمسافرين من انتقال العدوى أو تفشي الفيروس.
وأكد المنصورى أنه سيتم تطبيق العديد من الضوابط على المسافرين، ومن أبرزها الالتزام بالكمامة والتقليل من التحرك، والتقليل من استخدام دورات المياه.
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