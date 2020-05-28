موجز العين للسيارات.. صفقة مرتقبة لأمازون وفولكسفاجن تثير الجدل

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بلغت شركة أمازون مرحلة متقدمة في محادثاتها للاستحواذ على شركة "زوكس" المتخصصة في مجال السيارات ذاتية القيادة، الخطوة التي ستعزز قدرة عملاق التجارة الإلكترونية على المنافسة في السوق

شهد اليوم الخميس، أحداثا مثيرة لعملاق السيارات الألماني فولكسفاجن، ما بين شراء حصة جديدة في شركة جوشوان هاي تك الصينية، واستدعاء موديلات قديمة بسبب مخاطر في انطلاق الوسائد الهوائية، ونفي محاولة انقلاب على الرئيس التنفيذي بالشركة.

تقنيات القيادة الذاتية، والإنترنت فائق السرعة، والركن بالذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المميزة التي لم يحن موعد الكشف عنها، غير أنها قادمة دون شك في سيارات المستقبل خلال السنوات الخمس القادمة.

خلال السنوات العشر الماضية، طرحت شركة تويوتا عشرات الموديلات المميزة، وقام موقع "هوت كارز" بحصر أبرز 9 طرازات تم طرحها خلال العقد الأخير وفقا لتقييمات خاصة.

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قدم موقع "كار أدفايس" مقارنة مميزة بين نسختي 2020 الأحدث من طرازي ميتسوبيشي باجيرو سبورت وتويوتا "فرونتر" المخصصان لاقتحام الطرق الوعرة، من فئات 4WD.

تحتفل مجموعة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات اليوم بمرور 83 عاما على تأسيسها، كشركة لصناعة السيارات الشعبية في ألمانيا.

تواجه دورة عام 2021 المقبل من معرض جنيف الدولي للسيارات تهديدا بالإلغاء، على غرار دورته التي ألغيت خلال عام 2020 الجاري، ولكن هذه المرة السبب ليس كورونا.

يستعد ملعب كرة القدم الأمريكية لفريق "ميامي دولفينز" لأن يتحول لأكبر ساحة عرض لسينما السيارات بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، للترفيه عن سكان المدينة الساحلية بعد أشهر طوال من العزل المنزلي.

منذ الكشف عنها نهاية عام 2019، وعرف ثلاثي الهاتش باك الرياضي المميز، هوندا سيفيك "تايب آر"، وفورد "فيستا ST"، ورينو "ميجان R.S"، كثلاثي من ضمن أبرز السيارات الهاتش باك الرياضية المتوفرة بالأسواق.

يقوم بعض مالكي السيارات بالتلاعب في عداد الكيلومترات من أجل زيادة سعرها عند بيعها. فكيف يمكن للمرء اكتشاف هذا التلاعب عند شراء سيارة مستعملة؟