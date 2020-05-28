أمازون تقترب من الاستحواذ على شركة سيارات ذاتية القيادة

بلغت شركة أمازون مرحلة متقدمة في محادثاتها للاستحواذ على شركة "زوكس" المتخصصة في مجال السيارات ذاتية القيادة، الخطوة التي ستعزز قدرة عملاق التجارة الإلكترونية على المنافسة في السوق

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الصفقة يرجح أن تقدّر زوكس بمبلغ لا يتجاوز 3.2 مليار دولار التي حققتها الشركة في تقديرات سابقة عام 2018.

لا تزال الصفقة بحاجة إلى أسابيع أخرى من المحادثات لكن البعض حذر من احتمالية انهيار المحادثات.

وتم تأسيس زوكس عام 2014 لتعمل على تطوير البرمجيات والآليات المطلوبة لصناعة سيارات ذاتية القيادة تعمل على الكهرباء، تتيح للشخص طلبها كسيارة أجرة عبر تطبيقات مخصصة يتم تثبيتها على الهواتف الذكية.

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وتشير الصحيفة إلى أنه في حال نجاح الصفقة فإنها قد تعيد الروح للشركة الناشئة، التي واجهت صعوبات في تحقيق الأرباح التي كانت تتطلع إليها.

أنشأت أمازون قبل بضع سنوات فريقًا مخصصًا لتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، مدفوعة جزئيًا في ذلك بالرغبة في نقل المزيد من سلعها بنفسها. وقد قامت بالعديد من الاستثمارات في ذلك المجال، بما في ذلك العام الماضي عندما عقدت شراكة مع شركة أوروا إنوفيشن للسيارات ذاتية القيادة باستثمار بلغ 530 مليون دولار.

وبينما رفضت أمازون التعليق على الصفقة، قال محللون إنها ستوفر على الشركة مليارات الدولارات سنويا من التكاليف المترتبة عليها جراء خدمة شحن البضائع التي تقدمها.

كما تتصاعد التوقعات بأن تدخل أمازون باستحواذها على زوكس خط المنافسة في مجالات توصيل الركاب والطعام على حد سواء، علاوة على توصيل البضائع. وتشير صحيفة "ديلي ميل" إلى أن الشركة قد تخلق تحديا آخر أمام سيارة شركة "وايمو" المتخصصة بالسيارات ذاتية القيادة التابعة لغوغل.