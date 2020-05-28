أسوأ 5 سيارات SUV طرحت في 2020

بقدر ما شهد عام 2020 طرح سيارات مميزة، تتبع فئة SUV، شهد العام منذ بدايته طرح مجموعة من السيارات من نفس الفئة كانت مخيبة لآمال الخبراء، لأسباب عدة.

وقام موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، برصد أسوأ 5 سيارات من فئة SUV، تم طرحهم منذ بداية العام، وقدم دلائله على ذلك.

وبدأ الموقع قائمته لأسوأ 5، بطراز جييب Grand Wagoneer موديل 2020، الذي كان ضمن قوائم ترقب الطرح لعشاق ماركة جييب.

وقال الموقع إن عيوب هذا الطراز، تتلخص في أن جيب لم تقدم خلاله أي قدرات مميزة، إذ استوحت في تصنيع العديد من الخواص التي سبق وأن طرحتها في طراز "جراند شيروكي"، كما أن جيب طرحت طراز Grand Wagoneer بسعر مرتفع للغاية، قيمته الافتتاحية تتراوح بين 130 و 140 ألف دولار.

ومن بعده بالمركز الرابع، جاء طراز شيفروليه "بلازر"، موديل 2020، الذي وصفه الموقع بأنه من خيبات الأمل الكبرى بين موديلات SUV 2020، وأبرز عيوبه أنه سيطرح بحجم أصغر من الأجيال السابقة التي طرحت منه، وهو ما سيقلل من فرصه للمنافسة على أن يكون الأفضل في الأسواق، مقارنة بسيارات SUV أخرى تتمتع بنفس امكانياته، وذات رحابة ومساحة داخلية أوسع.

وذكر موقع "هوت كار" أن على الراغبين في شراء نسخة 2020 من شيفروليه بلازر، الاستعداد لتقبل أنه سيتوفر فقط بمساحة داخلية تكفي لخمسة مقاعد.

جدير بالذكر أن موديلات منافسة لطراز شيفروليه بلازر، من نفس الفئة تتوفر بمساحة داخلية تكفي لـ 6 و 7 مقاعد مثل طراز ميتسوبيشي باجيرو سبورت موديل 2020.

وفي المركز الثالث ضمن هذه القائمة، جاء طراز فورد "إكسبلورر"، موديل 2020، وأفاد الموقع الأمريكي أن فورد لم تقدم أي مميزات جديدة في نسخة 2020 من هذا الطراز، مقارنة مع نسخ الأعوام السابقة منه.

Advertisements

على الرغم من أن فورد كانت قد أعلنت خلال طرح الطراز للعرض بمعرض بيكين الدولي للسيارات بدورته السابقة، أنه سيتوفر ببميزات جديدة تشمل نظام القيادة rear-wheel-drive.

كما أنه من الوارد أن يكون قد طرح بنفس نظام الأمن والسلامة ضد الحوادث، الذي أثبت فشله في نسخة طراز "إكسبلورر" لعام 2018.

وفي المركز الثاني، جاء طراز بي إم دبليو X7 موديل 2020، الذي ذكر موقع "هوت كار"، أن أكثر ما تم التعليق عليه ممن قاموا بشراءه، ووفقا لأراء الخبراء، هو تصميم الشبكة الأمامية الشهيرة التي يتميز بها سيارات بي إم دبليو، والتي وصفها الموقع بالقبح.

وقال "هوت كار"، أن بي إم دبليو طرحت نسخة 2020 من الطراز X7 بمحرك من فئة V6 ينتج قوة 335 حصان.

وفي المركز الأول بقائمة موقع "هوت كار"، لأسوأ السيارات الـ SUV، التي طرحت في 2020، جاء طراز كيا "سورينتو"، وقال الموقع إن أحد عيوبه المتعددة، معدله المرتفع من استهلاك الوقود.

بالإضافة لأن الفئة الأقل منه، لا تتمتع بأي إمكانيات للأمن والسلامة، ويجب على الراغبين في الحصول على منظومة أمن وسلامة جيدة شراء الفئات الأعلى من طراز "سورينتو".

وقال موقع "هوت كار" إن معدل استهلاك طراز كيا سورينتو للوقود، وفقا تصنيف وكالة حماية البيئة EPA الأمريكية، يأتي كما يلي، يقطع الطراز 22 ميل بجالون واحد عند سيره بالمدن، و29 ميل بالجالون الواحد عند سيره على الطرق السريعة، فيما يتعلق بفئته الـ front-wheel، في حين تأتي معدلات استهلاكه للوقود بفئته الـ all-wheel كما يلي، 21 ميل للجالون الواحد عند سيره بالمدن، و 26 ميل للجالون الواحد عن سيره بالطرق السريعة.

ولفئته المطروحة بمحرك V6، يطرح طراز كيا سورينتو 19 ميل بجالون واحد عند سيره بالمدن، و26 ميل عند سيره بالطرق السريعة، وفئته الـ front-wheel، تقطع 18 ميل بجالون واحد عند سيرها بالمدن، و24 ميل بجالون واحد عند سيرها على الطرق السريعة.



