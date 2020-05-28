الاتحاد الدولي للسيارات يوافق على تخفيض تكاليف سباقات فوروملا 1

قرر الاتحاد الدولي للسيارات، أمس، تخفيض الحد الأقصى لميزانية الفورمولا 1، لعام 2021 على أن يتم تقليصها إلى 135 مليون دولار عام 2023 في محاولة لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.

وصادق المجلس العالمي لرياضة السيارات، الهيئة الإدارية للفورومولا 1، على هذه القرارات في اجتماع عبر الفيديو الأربعاء، وهي تستجيب بشكل خاص لعواقب الجائحة التي أدت إلى فوضى في روزنامة

بطولة العالم هذا العام.

قال الاتحاد الدولي في بيان صحفي، إن هذا التخفيض الجديد في مستوى سقف التكلفة سيجعله 145 مليون دولار (132 مليون يورو) في عام 2021، و140 مليون دولار في عام 2022، ثم 135 مليون دولار بين عامي 2023-2025، استنادا إلى موسم يشمل 21 سباقًا.

وتم تحديد سقف إنفاق الموسم المقبل بداية بقيمة 175 مليون دولار من أجل رفع مستوى المنافسة، إلا أنه بعد تعذر انطلاق الموسم الحالي بسبب كورونا وإلغاء أو إرجاء 10 سباقات حتى الآن، جرت أحاديث مع الاتحاد الدولي للسيارات بشأن تخفيض المبلغ.

وسيريح هذا القرار الفرق الصغيرة وتلك التي تحتل منتصف الترتيب العالمي والتي تعاني لسد الفجوة التي تفصلها عن فريق مرسيدس المتوج باللقب العالمي في النسخ الست الأخيرة من بطولة العالم، ولكن أيضًا عن فيراري وريد بول.