أسباب تدفعك إلى شراء نيسان سنترا 2021

الخليج ٣٦٥ نت – شهدنا وصول نيسان سنترا 2021 الجديدة إلى السعودية مؤخراً تمهيداً لبدء بيعها لدى الوكلاء بترومين ومناهل العالمية، واستطاعت السيارة جذب الإنتباه منذ تدشينها بفضل تصميمها الأنيق وتقنياتها المتطورة.. إذاً ما الذي يدفعك إلى التفكير بشرائها؟ هذا ما نتعرف عليه فيما يلي:

تصميم يعبر عن الأناقة والعصرية

بعد حصولها على تصميم جرئ محدث، أصبحت السيارة أكثر جرأة وشراسة، لتصبح بالفعل واحدة من أفضل التصميمات في فئتها، هذا بجانب إعتماد نيسان على هيكل جديد أكثر صلابة من السابق.

مقصورة أوسع وأكثر تطوراً

قامت نيسان بإعادة ترتيب الكونسول الوسطي مرة أخرى بشكل أكثر أناقة، مع تصميم جديد بالكامل للطبلون وفتحات المكيف.

هذا بجانب العديد من المميزات الاخرى مثل شاشة لمسية سهلة الاستخدام تدعم كلاً من ابل كاربلاي واندرويد اوتو، مقاعد جلدية أكثر راحة، كما يمتلك الراكبون في الخلف مساحة ساقين كبيرة ومنفذ USB لشحن جوالاتهم، بالإضافة إلى مقاعد جلدية مع خياطة برتقالية في حزمة SR Premium Package.

أداء قوي مع نظام تعليق مُحدث

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تأتي السيارة مع محرك سعة 2 لتر يولد قوة 149 حصان، لتتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/س في 8 ثوان فقط، كما تم تحسين صرفية الوقود لتصبح 8.11 لتر لكل 100 كلم تقطعها السيارة في المدينة و6 لتر لكل 100 كلم تقطعها السيارة على الطرق السريعة.

كما حصلت السيدان الجديدة على تعليق خلفي جديد ونظام تعليق أمامي ماكفرسون، وهو يجعلها واحدة من أفضل السيارات في تجربة القيادة والسفر.

سعر تنافسي

متوقع أن يبدأ سعر نيسان سنترا 2021 من 65,000 ريال، وهو ما يعدُّ تنافسياً للغاية في السوق السعودي مقارنة بالمميزات التي تقدمها.