تخفيض سقف ميزانية المشاركة في سباقات فورمولا 1

الخليج ٣٦٥ نت – بيّنت مطادر مطّلعة أن الفرق المشاركة في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، وافقت على خطة لتقليص إنفاق كل فريق في الموسم الواحد من 175 مليون دولار إلى 145 مليون دولار خلال العام المقبل، وذلك وفقاً لما نقلته قناة الـ ” بي بي سي”.

وأضاف التقرير أنه سيتم تخفيض سقف الميزانية مرتين في 2022 وفي الفترة من 2023 إلى 2025 بمقدار خمسة ملايين دولار، وإلى الآن تنتظر هذه القرارات الموافقة النهائية من الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا)، ومن المتوقع أن يكون التصويت إيجابياً على هذا القرار.

وكانت قد طُرحت هذه الفكرة للنقاش على مدار السنوات الماضية، إلا أن أزمة جائحة فيروس كورونا جعلت هذا القرار مُلّحاً وتضاعفت حاجة بعض الفرق لتقليص الميزانيات في ظل وقف النشاط لعدة أشهر، إلى جانب التكلفة الباهظة للمشاركة في سباقات فورمولا1.

والجدير بالذكر أن عدة فرق كانت قد عارضت تخفيض سقف ميزانيات الفرق المشاركة، ومن بين هذه الفرق ( فيراري وريـد بول) إلا أن فرقاً أخرى أيدت هذه الفكرة كـ “مكلارين”.

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وفيما يخص تأثير أزمة كورونا الفعلي على فعاليات فورومولا1، فتسببت أزمة كورونا في منع انطلاق فعاليات الموسم الحالي لفورمولا1 والتي كان من المقرر انطلاقها بالسباق الأسترالي في مارس الماضي، كما تأجلت أو ألغيت جميع سباقات البطولة حتى نهاية يونيو المقبل.