ما الذي يشمله تأمين الوفاق لتأجير السيارات؟

الخليج ٣٦٥ نت – منذ تأسس الوفاق لتأجير السيارات مطلع القرن 21 وأصبحت أشهر شركة تأجير سيارات بالسعودية طيلة عقدين من الزمن، وهي تسعى دائماً لتحقيق رضا عملائها التام عبر مجموعة خدماتها المقدمة داخل المملكة، وفي عدة دول مجاورة، هذا بالإضافة إلى تأمين الوفاق والذي يشتمل على العديد من المميزات هي كما يلي:

الصيانة المتنقلة

تتكون خدمة الصيانة المتنقلة من الوفاق لتأجير السيارات من أسطول ضخم من السيارات المجهزة بمختلف المعدات الضرورية والفنيين المدربين لصيانة سيارات الشركة أثناء قيادتها على الطرقات، حيث يمكن لأي سائق في حال تعطل سيارته المؤجرة طلب خدمة المساعدة على الطريق عبر تطبيق الوفاق كي تستجيب أقرب سيارة منه بسرعة لحل المشكلة والاستمرار في رحلته بأمان تام.

درع الوفاق

هي خدمة تقدمها شركة الوفاق لتأجير السيارات لعملائها مقابل مبلغ مالي يضاف إلى قيمة الإيجار اليومي للسيارة خلال فترة عقد التأجير، بحيث يعفى هذا المبلغ مستأجر السيارة من دفع قيمة تحمل الحادث في حال حدوثه، لا قدر الله، وتختلف قيمة الخدمة بحسب فئة السيارة المستأجرة.

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درع الوفاق بلس

وهي خدمة جديدة تضمن للعميل عدم تحمل أي مبالغ في حالة التلفيات و الحوادث والتلفيات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية لا سمح الله، ويتم تقديم الخدمة مقابل مبلغ مالي بسيط يضاف إلى قيمة الإيجار ويختلف هذا المبلغ من فئة إلى أخرى.

هذا والجدير بالذكر أنه يجب طلب خدمة درع الوفاق والوفاق بلس وقت فتح العقد، حيث لا يمكن اضافتهم للعقد بعد ذلك.

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات:

قوقل بلاي – آبل ستور