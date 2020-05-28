هيئة النقل: بدء التقديم لمبادرة دعم المواطنين العاملين في توجيه السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت الهيئة العامة للنقل في استقبال استمارات التقديم على مبادرة دعم الأفراد السعوديين العاملين في نشاط توجيه السيارات عبر تطبيقات نقل الركاب.

والفئة المستهدفة من هذه المبادرة هي فئة الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه السيارات، والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بمقدار دوام كامل في النشاط، وذلك خلال فترة التدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وبيّنت الهيئة أن اشتراطات التقديم، وتشمل ما يلي:

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أن يكون الفرد المدعوم سبق وأن عمل بمقدار دوام كامل وذلك خلال شهري يناير وفبراير من العام 2020.

عدم ارتباط الفرد المدعوم بوظيفة أخرى ومتفرغ للعمل في النشاط.

ويمكنك الاطلاع ومعرفة المزيد حول المبادرة والفئة المستهدفة وشروط التقديم من خلال هذا الـرابط.