مرسيدس E-Class كوبيه وكشف 2021 تنطلقان رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس عن E-Class كوبيه وكشف 2021 بتحديثات منتصف العمر للتصميم والتقنيات والمحركات، ونبدأ بالشكل الخارجي، والذي حصل على شبك أمامي جديد وبعض التغييرات للمصابيح مع تقديم جنوط ايروديناميكية جديدة كذلك، ولكن بشكل عام قررت مرسيدس الإبقاء على معظم ملامح التصميم الحالية بدون تغييرات.

كما حصلت الكوبيه والكشف على عدد واسع من التحديثات التقنية في الداخل مثل أنظمة MBUX الأحدث للمعلومات الترفيهية قياس 10.25 و12.3 إنش، مع مقود ثوري جديد كلياً بمستشعرات خاصة لمعرفة ما إذا كان السائق أبعد يديه عن المقود وتنبيهه أو التدخل للتحكم في التوجيه بشكل مؤقت.

وبالنسبة للمحركات المعروضة فتشمل محرك 6 سلندر سعة 3.0 لتر مع نظام هجين مخفف 48 فولت لتحسين صرفية الوقود ودعم الأداء، بقوة 360 حصان وعزم دوران 500 نيوتن.متر، مع ازدياد القوة بـ 21 حصان والعزم بـ 250 نيوتن.متر بشكل مؤقت بفضل نظام الـ Boost الكهربائي للسيارة، ودفع خلفي أو رباعي وجير أوتوماتيكي 9 سرعات.

نسخة AMG ستعتمد على محرك 6 سلندر بقوة 429 حصان وعزم 520 نيوتن.متر، وأيضا هنا نرى ازدياد القوة بـ 21 حصان والعزم بـ 250 نيوتن.متر بشكل مؤقت عبر نظام الـ Boost الكهربائي.

وستكشف مرسيدس عن الأسعار قرب موعد الطرح في الخريف القادم في أوروبا ولاحقاً لباقي الأسواق العالمية قبل نهاية العام.

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