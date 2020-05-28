تعرف على شروط السفر الداخلي بالمملكة حتى لا تُمنع من السفر

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هيئة الطيران المدني الاجراءات والتدابير الوقائية التي يجب على كل مسافر الالتزام بها، وإلا لن يُسمح له بالسفر داخل المملكة.

وتشتمل هذه الشروط على ما يلي: