تعرف على شروط السفر الداخلي بالمملكة حتى لا تُمنع من السفر

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هيئة الطيران المدني الاجراءات والتدابير الوقائية التي يجب على كل مسافر الالتزام بها، وإلا لن يُسمح له بالسفر داخل المملكة.
وتشتمل هذه الشروط على ما يلي:
- عدم الحضور قبل موعد الإقلاع بساعتين على الأقل.
- عدم ارتداء الكمامة القماشية أو غيرها.
- حمل أكثر من حقيبة تزن 7 كجم في الطائرة.
- عدم الالتزام بالإجراءات التى أقرتها هيئة الطيران المدني من التباعد الاجتماعي والإخلال بالإجراءات الصحية.
- رفض المسافر قياس الحرارة قبل الصعود للطائرة.
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