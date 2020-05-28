أسعار سيارات هيونداي 2020 في السعودية “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – مما لاشك فيه أن هيونداي تمتلك أسطول متنوع من السيارات التي تلبي كافة الإحتياجات والرغبات، بداية من السيارات الاقتصادية وصولاً إلى السيارات العائلية الكبيرة، ونستعرض اليوم أسعار مختلف سياراتها المتاحة في السعودية لدى شركات الناغي والمجدوعي والوعلان الوكلاء الرسميين بجانب روابط لكافة المعلومات الخاصة بها. اكسنت G 1.4 بسعر 52,000 ريال

اكسنت GL Plus 1.6 بسعر 55,000 ريال هيونداي أزيرا GL MIDNIGHT 2020 بسعر 110,000 ريال سعودي

هيونداي أزيرا GLS CLASSIC 2020 بسعر 128,000 ريال سعودي

هيونداي أزيرا GLS ليميتيد 2020 بسعر 150,000 ريال سعودي هيونداي سوناتا BSE 2020 بسعر 87,600 ريال

هيونداي سوناتا ST 2020 بسعر 93,650 ريال

هيونداي سوناتا STD 2020 بسعر 100,650 ريال

هيونداي سوناتا MID 2020 بسعر 111,650 ريال

هيونداي سوناتا بريميوم 2020 بسعر 122,650 ريال هيونداي إلنترا GL 1.6 2020 بسعر 64,500 ريال

هيونداي إلنترا GL AW 2020 بسعر 69,000 ريال

هيونداي إلنترا GLS 2020 بسعر 75,000 ريال Advertisements هيونداي فيلوستر 2.8 ( 2.2 ) بسعر 97,000 ريال هيونداي باليسايد GLS 4X2 2020 بسعر 124,800 ريال

هيونداي باليسايد GLS 4X4 2020 بسعر 129,800 ريال

هيونداي باليسايد GLS 4X2 STD 2020 بسعر 134,800 ريال

هيونداي باليسايد GLS 4X4 MID 2020 بسعر 148,000 ريال

هيونداي باليسايد GLS 4X4 COMFORT 2020 بسعر 164,800 ريال

هيونداي باليسايد GDI 4X4 بريميوم 2020 بسعر 174,800 ريال هيونداي توسان GL 4X2 2020 بسعر 80,000 ريال

هيونداي توسان GL 4X4 2020 بسعر 85,000 ريال

هيونداي توسان GL 4X2 PANORAMA 2020 بسعر 87,000 ريال هيونداي كونا GLS 2020 بسعر 71,000 ريال

هيونداي كونا GLS SMART 2020 بسعر 76,000 ريال هيونداي كريتا GL 2020 بسعر 62,650 ريال

هيونداي كريتا GLS SMART 2020 بسعر 70,650 ريال هيونداي سانتافي GL 2.4 4X2 2020 بسعر 101,000 ريال

هيونداي سانتافي GLS 3.5 4X4 2020 بسعر 128,750 ريال

هيونداي سانتافي GLS 3.5 4X4 جلد شاشة ملاحة 2020 بسعر 155,000 ريال

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