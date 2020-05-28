نيسان ستدشن 12 سيارة جديدة بينها Z400 وباثفايندر وفرونتير!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان عن فيديو جديد للتشويق لعدد من موديلاتها القادمة، منهم الجيل الجديد لموديل Z الرياضي المنتظر.

بالكاد نرى بعض لمسات تصميم Z الجديدة مثل مصابيح أمامية LED بشكل دائري مع شبك أمامي خاص بالموديل ولغة تصميم V المعروفة لنيسان، مع خط سقف مائل للوراء وخلفية أكثر دائرية مقارنة بالموديل الحالي.

من المتوقع أن الموديل الجديد سيعتمد على نسخة معدلة من منصة 370Z، كما أشارت تقارير في الماضي إلى تسميتها بـ 400Z، ربما إشارة لقوتها بـ 400 حصان من محرك V6 تيربو مزدوج سعة 3.0 لتر، وهو نفس المحرك المستخدم في بعض موديلات انفينيتي.

كما شوقت نيسان لموديل آريا SUV الكهربائي الإنتاجي، والذي سينطلق بمعدلات أداء منافسة للكثير من السيارات الرياضية في الأسواق حالياً.. وشوقت العلامة كذلك لسيارة فرونتير بيك اب الجديدة بحجم أكبر بكثير من الماضي.

وتشمل الموديلات الأخرى في الفيديو كيكس فيس ليفت الجديدة مع ظهور عابر سريع لباثفايندر بمقدمة أكثر جراءة، مع موديل تيرا SUV الجديد المبني على نافارا.

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