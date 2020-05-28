بي ام دبليو X5 الجيل القادم تظهر بشبك أمامي كبير في تصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – توجه بي ام دبليو نحو الشبك الأمامي الكبير لم يقنع الجميع ولكن الشركة متمسكة بالاتجاه الجديد، وقد حصلت الفئة الخامسة فيس ليفت على شبك أكبر حجماً، مع ازدياد متوقع لحجم شبك الجيل الرابع الجديد لـ X5 عند تدشينها.

وقد ظهرت X5 الجيل القادم بالشكل التوقعي من المصمم TheSketcheyMonkey على يوتيوب، والذي جمع بين شكل الـ SUV الرائجة مع تصميم الشبك الأمامي الكبير وتحديثات للمقدمة ولمسات أخرى.

وقد اعتمد المصمم على شكل X5 الحالية التي تم تقديمها منذ أعوام مع تحويله بشكل بطيء للمقدمة وإضافة الشبك الجديد، مع استلهامه لتصميم i4 الاختبارية التي تم تدشينها في بداية مارس، والتي بَدَت قريبة من الشكل الإنتاجي النهائي.

ليس من المتوقع تدشين الجيل الرابع لـ X5 قبل أعوام من الآن ولكن قد نرى تحديثات منتصف العمر قريباً بزيادة محدودة لحجم الشبك قبل الزيادة الكبيرة الحقيقية مع الجيل الجديد.

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